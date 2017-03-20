Скончался создатель знаменитой ВАЗ-2121 «Нива» белорус Петр Прусов

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тольятти на 76-м году жизни умер Петр Михайлович Прусов — выдающийся белорус, создатель легендарной «Нивы» — LADA 4×4. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу АвтоВАЗа.

«Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ-2121 “Нива”, которая сегодня носит имя LADA 4×4 и остается крайне популярной в России и за рубежом. Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля. Весь коллектив АвтоВАЗа глубоко скорбит об этой потере», — высказался президент ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мор.

Петр Михайлович Прусов родился в деревне Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 году. Свою трудовую деятельность на Волжском автомобильном заводе в Тольятти он начал в 1970 году в должности инженера-конструктора, а спустя два года был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива». Петр Прусов принимал участие в разработке многих других моделей АвтоВАЗа, а также в проектировании ВАЗ-1111"Ока, семейства автомобилей ВАЗ-2110 и Samara 2, ВАЗ-2123, семейства автомобилей Kalina и ряда концептуальных моделей. С 1998 до 2003 года он был главным конструктором предприятия.