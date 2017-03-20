Скончался создатель знаменитой ВАЗ-2121 «Нива» белорус Петр Прусов
Петр Михайлович Прусов родился в деревне Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 году.
Петр Михайлович Прусов родился в деревне Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 году.
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тольятти на 76-м году жизни умер Петр Михайлович Прусов — выдающийся белорус, создатель легендарной «Нивы» — LADA 4×4. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на
«Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ-2121 “Нива”, которая сегодня носит имя LADA 4×4 и остается крайне популярной в России и за рубежом. Вдвойне печально, что он ушел в год празднования 40-летнего юбилея своего автомобиля, буквально несколько дней не дожив до памятной даты 5 апреля. Весь коллектив АвтоВАЗа глубоко скорбит об этой потере», — высказался президент ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мор.
Петр Михайлович Прусов родился в деревне Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 году. Свою трудовую деятельность на Волжском автомобильном заводе в Тольятти он начал в 1970 году в должности
В марте 2003 года в связи с уходом на пенсию Петр Прусов был освобожден от должности главного конструктора, однако продолжил активную работу на предприятии. С февраля 2017 года работал советником