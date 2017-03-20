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13:58 (мск), источник: VN.ru

Мэрия и правительство области на час погасят огни

Новосибирск поборется за звание столицы «Часа Земли-2018». 25 марта с 20.30 до 21.30 подсветка на зданиях мэрии и правительства области будет отключена. Желающие принять участие в акции новосибирцы отмечаются на сайте Гринпис России.

Источник: Reuters

В поддержку «Часа Земли — 2017» выступили правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска. Международная акция пройдет в этом году 25 марта — в последнюю субботу марта. В этот день с 20.30 до 21.30 архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение на зданиях правительства и городской администрации будут отключены.

«Соответствующие рекомендации об аналогичных отключениях направлены профильными структурами в муниципальные образования и на крупные предприятия области», — говорится в сообщении пресс-службы правительства НСО.

Ожидается, что экологическая акция «Час Земли» в этом году станет самой массовой за всю историю.

На сайте WWF России объявили о конкурсе на звание столицы акции «Час Земли — 2018», в котором участвует 100 крупнейших городов России.

«При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и численность населения. Пока больше всего меток на карте оставили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска и Саратова», — говорится на сайте.

На сегодняшний день на карте России отметилось 13 участников из Новосибирской области. Из них трое — из села Тальменка в Искитимском районе. Больше всего участников отметилось в Москве (85), Санкт-Петербурге (20), Казани (20) и Челябинской области (18).

СПРАВКА

Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Таким образом организаторы хотят напомнить жителям планеты о необходимости бережного отношения к природе. На один час погаснут огни самых известных зданий и памятников мира.

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