Мэрия и правительство области на час погасят огни

«Соответствующие рекомендации об аналогичных отключениях направлены профильными структурами в муниципальные образования и на крупные предприятия области», — говорится в сообщении пресс-службы правительства НСО.

В поддержку «Часа Земли — 2017» выступили правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска. Международная акция пройдет в этом году 25 марта — в последнюю субботу марта. В этот день с 20.30 до 21.30 архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение на зданиях правительства и городской администрации будут отключены.

Ожидается, что экологическая акция «Час Земли» в этом году станет самой массовой за всю историю.

Ожидается, что экологическая акция «Час Земли» в этом году станет самой массовой за всю историю.

На сайте WWF России объявили о конкурсе на звание столицы акции «Час Земли — 2018», в котором участвует 100 крупнейших городов России.

«При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и численность населения. Пока больше всего меток на карте оставили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска и Саратова», — говорится на сайте.

На сегодняшний день на карте России отметилось 13 участников из Новосибирской области. Из них трое — из села Тальменка в Искитимском районе. Больше всего участников отметилось в Москве (85), Санкт-Петербурге (20), Казани (20) и Челябинской области (18).

СПРАВКА

Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Таким образом организаторы хотят напомнить жителям планеты о необходимости бережного отношения к природе. На один час погаснут огни самых известных зданий и памятников мира.