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13:55 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Проверить легкие — в центре Челябинска

В Челябинске пройдет ежегодная акция «Просветись!».

Ее приурочили к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Медики отмечают, что ситуация с распространением заболевания в регионе, как и во всей стране, остается напряженной.

«Показатель заболеваемости за последние пять лет сохраняет тенденцию к снижению на 16,6%, среди постоянно проживающих в Челябинской области — на 14,5%. На диспансерном наблюдении находятся 25 560 человек — это на 7,1% меньше, чем в 2012 году», — пояснили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

В целях профилактики в южноуральской столице организуют массовую акцию. Проверить здоровье легких, а также узнать свой ВИЧ-статус — специальный медпункт развернется на Кировке в субботу, 25 марта.

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