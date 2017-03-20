Проверить легкие — в центре Челябинска

Ее приурочили к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Медики отмечают, что ситуация с распространением заболевания в регионе, как и во всей стране, остается напряженной.

«Показатель заболеваемости за последние пять лет сохраняет тенденцию к снижению на 16,6%, среди постоянно проживающих в Челябинской области — на 14,5%. На диспансерном наблюдении находятся 25 560 человек — это на 7,1% меньше, чем в 2012 году», — пояснили в министерстве здравоохранения Челябинской области.