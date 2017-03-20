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13:53 (мск), источник: СуперОмск

Омичам лучше не курить при вони в городе из-за опасности взрыва

Омичи в очередной раз сообщили о сильном неприятном запахе в городе. Как и в предыдущих случаях, это этилмеркаптан.

Сам по себе этилмеркаптан опасности взрыва не представляет, больших проблем стоит ждать от газа, утечку которого и сопровождает запах упомянутого одоранта.

Источник запаха еще не найден, но эксперты заверяют, что в городе пахнет лишь этилмеркаптаном. Тем не менее омичам все же следует осторожнее обращаться с источниками огня, ведь под запахом в конкретных случаях может скрываться и газ.

Омичи уже шутят, что курильщикам стоит опасаться вредной привычки с таким воздухом, ведь она может стать взрывоопасной.

В региональном МЧС в свою очередь привязку к конкретным случаям делать не стали, но отметили возможную опасность запаха.

«Этилмеркаптан используют в качестве одоранта по выявлению газа, так как сам по себе газ сложно распознать. Говоря о запахе на улице, мы не знаем точно, что это это может быть. Либо сам по себе этилмеркаптан, либо газ, обозначенный одорантом. Поэтому при выявлении подобного запаха следует с опаской относиться к источникам огня», — пояснили «СуперОмску» в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Отметим, что региональное ГУ МЧС ранее предупреждало, что из-за штиля запах в городе продержится до 21 марта.

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