Омичам лучше не курить при вони в городе из-за опасности взрыва

Сам по себе этилмеркаптан опасности взрыва не представляет, больших проблем стоит ждать от газа, утечку которого и сопровождает запах упомянутого одоранта.

Источник запаха еще не найден, но эксперты заверяют, что в городе пахнет лишь этилмеркаптаном. Тем не менее омичам все же следует осторожнее обращаться с источниками огня, ведь под запахом в конкретных случаях может скрываться и газ.

Омичи уже шутят, что курильщикам стоит опасаться вредной привычки с таким воздухом, ведь она может стать взрывоопасной.

В региональном МЧС в свою очередь привязку к конкретным случаям делать не стали, но отметили возможную опасность запаха.

«Этилмеркаптан используют в качестве одоранта по выявлению газа, так как сам по себе газ сложно распознать. Говоря о запахе на улице, мы не знаем точно, что это это может быть. Либо сам по себе этилмеркаптан, либо газ, обозначенный одорантом. Поэтому при выявлении подобного запаха следует с опаской относиться к источникам огня», — пояснили «СуперОмску» в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.