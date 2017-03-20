В Омске запретят поворачивать с Герцена на Октябрьскую во избежание пробок

Ранее на данном перекрестке был отрегулирован режим работы светофора и организована отдельная пешеходная фаза, из-за чего увеличилась интенсивность автомобильных заторов. Так, интенсивность потока, движущегося прямо, в 20 раз превышала интенсивность левого потока. Последняя в часы пик составляет в среднем 60 транспортных средства в час, когда пропускная способность одной полосы при движении прямо составляет 1200 транспортных средств в час.

Теперь на указанном перекрестке планируется установить знаки «Движение прямо или направо» и обозначить на светофоре стрелки прямо и направо.