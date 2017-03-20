В Омске запретят поворачивать с Герцена на Октябрьскую во избежание пробок
С 11 апреля в Омске будет скорректировано движение по улице Герцена — запретят поворот налево на улицу Октябрьскую при движении из центра города, сообщила
С 11 апреля в Омске будет скорректировано движение по улице Герцена — запретят поворот налево на улицу Октябрьскую при движении из центра города, сообщила
Ранее на данном перекрестке был отрегулирован режим работы светофора и организована отдельная пешеходная фаза,
Теперь на указанном перекрестке планируется установить знаки «Движение прямо или направо» и обозначить на светофоре стрелки прямо и направо.