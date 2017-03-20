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13:52 (мск), источник: СуперОмск

В Омске запретят поворачивать с Герцена на Октябрьскую во избежание пробок

С 11 апреля в Омске будет скорректировано движение по улице Герцена — запретят поворот налево на улицу Октябрьскую при движении из центра города, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее на данном перекрестке был отрегулирован режим работы светофора и организована отдельная пешеходная фаза, из-за чего увеличилась интенсивность автомобильных заторов. Так, интенсивность потока, движущегося прямо, в 20 раз превышала интенсивность левого потока. Последняя в часы пик составляет в среднем 60 транспортных средства в час, когда пропускная способность одной полосы при движении прямо составляет 1200 транспортных средств в час.

Теперь на указанном перекрестке планируется установить знаки «Движение прямо или направо» и обозначить на светофоре стрелки прямо и направо.

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