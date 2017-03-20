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13:44 (мск), источник: Uralpress.ru

Работа не волк — в лес не убежит: Челябинцев просят в ближайшие сутки не выходить из дома

ГУ МЧС по Челябинской области просит южноуральцев не выходить без серьезной причины из дома в предстоящие сутки.

Как уже сообщало агентство, до 19 часов вторника, 21 марта, в Челябинске, Карабаше и Троицке объявлены НМУ первой степени опасности, которые способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

В ГУ МЧС советуют горожанам в этом период не покидать свои дома без необходимости, проткнуть влажными тряпками дверные и оконные проемы в квартире. На улице носить защитную маску.

Южноуральцам советуют принимать поливитамины, употреблять как можно больше жидкости, отдавая предпочтение минеральной щелочной воде, кисло-молочной продукции, сокам и кислородно-белковым коктейлям. При этом нужно отказаться от газированных и алкогольных напитков.

Людям, страдающим сердечными, легочными и аллергическими заболеваниями рекомендуют принимать соответствующие препараты, промывать нос и горло. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы срочно обратиться к врачу.

Кроме того, негативно отразиться на самочувствии южноуральцев, помимо НМУ, могут и существенные перепады температур в течение суток. По данным Челябинского Гидрометцентра, ближайшей ночью в пониженных частях рельефа температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов. По области синоптики обещают в ночные часы минус 13−18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до нулевой отметки. Атмосферное давление значительно выше нормы. Такие условия формируют погоду спастического типа. Ухудшение самочувствия возможно у людей с повышенным собственным артериальным давлением, перенесших сосудистые катастрофы.

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