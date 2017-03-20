Работа не волк — в лес не убежит: Челябинцев просят в ближайшие сутки не выходить из дома
ГУ МЧС по Челябинской области просит южноуральцев не выходить без серьезной причины из дома в предстоящие сутки.
ГУ МЧС по Челябинской области просит южноуральцев не выходить без серьезной причины из дома в предстоящие сутки.
Как уже сообщало агентство, до 19 часов вторника, 21 марта, в Челябинске, Карабаше и Троицке объявлены НМУ первой степени опасности, которые способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.
В ГУ МЧС советуют горожанам в этом период не покидать свои дома без необходимости, проткнуть влажными тряпками дверные и оконные проемы в квартире. На улице носить защитную маску.
Южноуральцам советуют принимать поливитамины, употреблять как можно больше жидкости, отдавая предпочтение минеральной щелочной воде,
Людям, страдающим сердечными, легочными и аллергическими заболеваниями рекомендуют принимать соответствующие препараты, промывать нос и горло. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы срочно обратиться к врачу.
Кроме того, негативно отразиться на самочувствии южноуральцев, помимо НМУ, могут и существенные перепады температур в течение суток. По данным Челябинского Гидрометцентра, ближайшей ночью в пониженных частях рельефа температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов. По области синоптики обещают в ночные часы минус 13−18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до нулевой отметки. Атмосферное давление значительно выше нормы. Такие условия формируют погоду спастического типа. Ухудшение самочувствия возможно у людей с повышенным собственным артериальным давлением, перенесших сосудистые катастрофы.