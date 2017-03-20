В Севастополе в детсадах появится 2 тысячи новых мест

В Севастополе в этом году появится 2000 новых мест в детских садах. Уменьшить очередь в дошкольные учреждения удастся благодаря открытию шести дошкольных учреждений.

— В текущем году мы откроем еще 6 детских садов общей вместимостью 2000 мест: три новых и три после капитального ремонта, в том числе, детский сад в бухте Казачьей, — сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

На строительство новых и реконструкцию страды дошкольных учреждений выделят около 600 миллионов рублей.

— Средства заложены в бюджете, их достаточно, чтобы провести необходимые работы. Мы не ведем счет деньгам, когда речь идет о детях. На всех объектах у нас надежный подрядчик. Строительные и ремонтные работы я контролирую лично, — подчеркнул губернатор.