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14:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует отменить частный маршрут Т-58 к осени 2017 года

Администрация Нижнего Новгорода планирует отменить частный маршрут Т-58 к осени 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил директор департамента транспорта Александр Голофастов на заседании комиссии Гордумы по транспорту 20 марта. Данный вопрос инициировал депутат от ЛДПР Герман Карачевский. Он отметил, что жители выражают обеспокоенность судьбой этого маршрута. Александр Голофастов напомнил, что в рамках введения комплексной транспортной схемы планируется отменить ряд маршрутов частных перевозчиков, в том числе — Т-58 (ст. Петряевка — Верхние Печеры). «Произойдет отмена маршрута не ранее осени текущего года. Отмечу, что похожий маршрут в несколько видоизмененной форме будет предложен нашим перевозчикам», — рассказал Александр Голофастов.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода планирует организовать 27 частных маршрутов вместо 31 отменяемого. 15 февраля 2017 года глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов в эфире NN-Radio сообщил, что департамент транспорта уже показал ему проработанную маршрутную сеть.

«Мы ее сейчас должны показать региональному министерству транспорта», — отметил он. В январе 2017 года сообщалось, что общественные слушания и аукционы по новым маршрутам планируется провести весной, «чтобы с июня 2017 года перевозчики уже вышли на эти маршруты». До этого планировалось, что к концу января 2017 года департамент транспорта должен будет разработать и утвердить новые маршруты, которых планируется 20−23 единицы. Сам конкурс планировалось объявить в марте и провести его до конца апреля того же года.

Напомним также, что 17 января 2017 года профильный комитет Заксобрания Нижегородской области одобрил во II чтении законопроект о передаче органам МСУ права установки транспортных тарифов. Постановление, согласно которому в 2017 году запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющего пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам: Т-2, Т-5, Т-6, Т-7, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-18, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-67, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115, Т-117, было подписано и.о. главы администрации Сергеем Мироновым 12 июля 2016 года.

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