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13:53 (мск), источник: Ictv.ua

Погода в Украине: с четверга потеплеет до +20° (КАРТА)

Потепление в Украине начнется с западных областей. Там со вторника, 21 марта, ожидается до +16. В другие регионы тепло придет в четверг, 23 марта.

Об этом сообщает метеоролог Наталья Диденко в Facebook.

22 марта к западной части страны присоединятся и другие регионы: ожидается до +16°.

Но настоящее тепло в Украину придет 23 марта.

— 23 марта Всемирный День метеоролога, и, как видите, почти повсюду +10 — +18 градусов, за исключением крайнего востока нашего, — написала синоптик.

К слову, синоптики уже в начале мая прогнозируют +30. Сильную жару стоит ждать 1, 2 и 3 мая.

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