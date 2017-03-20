Погода в Украине: с четверга потеплеет до +20° (КАРТА)

Об этом сообщает метеоролог Наталья Диденко в Facebook.

22 марта к западной части страны присоединятся и другие регионы: ожидается до +16°.

Но настоящее тепло в Украину придет 23 марта.

— 23 марта Всемирный День метеоролога, и, как видите, почти повсюду +10 — +18 градусов, за исключением крайнего востока нашего, — написала синоптик.