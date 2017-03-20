В Португалии разгорелись споры из-за переименования аэропорта Мадейры в честь Роналду

«Они пытаются намекнуть, что законное, демократически избранное правительство Мадейры не имеет права поменять имя аэропорта, который принадлежит нашему региону и содержится на налоги жителей Мадейры. Вероятно, они шутят», — цитирует заявление президента регионального правительства Мигел Албукерке европейское издание «Политико». Как отмечает португальская газета Publico, так он отреагировал на заявления, прозвучавшие со стороны министра планирования и инфраструктуры Педру Маркеша, который усомнился в законности решения властей Мадейры. По его словам, власти Мадейры не обращались с консультациями в министерство по данной теме. Как отмечают португальские СМИ, Маркеш — не единственный министр в Португалии, кто не разделяет энтузиазма Мадейры по поводу переименования аэропорта.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BBh5KV5mejf/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Miguel Sousa (@miguel__sousa)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-02-08T15:02:04+00:00">Фев 8 2016 в 7:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Аэропорт Мадейры

О решении переименовать аэропорт в честь футболиста, родившегося в столице острова городе Фуншале, региональное правительство Мадейры объявило в июне 2016 года. Инициатива была воспринята неоднозначно: жители острова создавали петицию об отмене решения, но она не набрала нужное число подписей для того, чтобы быть рассмотренной властями.

Церемония переименования «Аэропорта Мадейры» в «Аэропорт Мадейры — Криштиану Роналду» намечена на 29 марта. Перед ней — 28 марта — на острове состоится товарищеский матч между сборными Португалии и Швеции, участие в котором примет и сам Роналду. Ни один крупный португальский политик пока не подтвердил готовность посетить церемонию переименования. Аэропорт в основном обслуживает рейсы европейских авиалиний, включая крупнейшую португальскую авиакомпанию TAP, британский лоукостер EasyJet, германские Lufthansa и AirBerlin, австрийскую компанию Austrian, а также региональные и чартерные авиакомпании Португалии, Испании, Франции, Швейцарии. Роналду, ныне играющий за мадридский «Реал», родился в столице острова Фуншале в 1985 году. В городе установили бронзовый памятник и музей в его честь, а также именем футболиста назвали одну из площадей Фуншала.