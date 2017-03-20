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14:14 (мск), источник: Интерфакс

В Португалии разгорелись споры из-за переименования аэропорта Мадейры в честь Роналду

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Региональное правительство португальского острова Мадейра резко раскритиковало сомнения Лиссабона относительно законности переименования аэропорта острова в честь португальского футболиста Криштиану Роналду, пишет издание Politico.

«Они пытаются намекнуть, что законное, демократически избранное правительство Мадейры не имеет права поменять имя аэропорта, который принадлежит нашему региону и содержится на налоги жителей Мадейры. Вероятно, они шутят», — цитирует заявление президента регионального правительства Мигел Албукерке европейское издание «Политико».

Как отмечает португальская газета Publico, так он отреагировал на заявления, прозвучавшие со стороны министра планирования и инфраструктуры Педру Маркеша, который усомнился в законности решения властей Мадейры. По его словам, власти Мадейры не обращались с консультациями в министерство по данной теме. Как отмечают португальские СМИ, Маркеш — не единственный министр в Португалии, кто не разделяет энтузиазма Мадейры по поводу переименования аэропорта.

Аэропорт Мадейры

О решении переименовать аэропорт в честь футболиста, родившегося в столице острова городе Фуншале, региональное правительство Мадейры объявило в июне 2016 года. Инициатива была воспринята неоднозначно: жители острова создавали петицию об отмене решения, но она не набрала нужное число подписей для того, чтобы быть рассмотренной властями.

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Церемония переименования «Аэропорта Мадейры» в «Аэропорт Мадейры — Криштиану Роналду» намечена на 29 марта. Перед ней — 28 марта — на острове состоится товарищеский матч между сборными Португалии и Швеции, участие в котором примет и сам Роналду. Ни один крупный португальский политик пока не подтвердил готовность посетить церемонию переименования.

Аэропорт в основном обслуживает рейсы европейских авиалиний, включая крупнейшую португальскую авиакомпанию TAP, британский лоукостер EasyJet, германские Lufthansa и AirBerlin, австрийскую компанию Austrian, а также региональные и чартерные авиакомпании Португалии, Испании, Франции, Швейцарии.

Роналду, ныне играющий за мадридский «Реал», родился в столице острова Фуншале в 1985 году. В городе установили бронзовый памятник и музей в его честь, а также именем футболиста назвали одну из площадей Фуншала.

Памятник Роналду
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