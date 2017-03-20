Сотрудница полиции победила на конкурсе «Леди Омск — 2017»

В минувшую субботу, 18 марта, в Омске прошел конкурс красоты среди молодых мам — «Леди Омск — 2017». Среди восьми участниц от 23 до 46 лет победительницей стала работающая в полиции региона Марина Дударева.
Участницы конкурса, как сами они сообщают в социальных сетях, готовились к событию 4 месяца — ходили на тренинги, посещали
Отметим, что победительницы конкурса, а именно мама 5-летнего мальчика Марина Дударева, Евгения Щербакова, у которой есть 1,5-годовалый сын, и 36-летняя Елена Мельникова отправятся на конкурс «Леди Сибирь» в Новосибирск, где будут разыграны путевки на Алтай и где пройдет конкурс «Леди Евразия». Поболеть за омичек в соседнем городе можно 16 апреля.