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14:13 (мск), источник: СуперОмск

Сотрудница полиции победила на конкурсе «Леди Омск — 2017»

Гран-при конкурса достался сотруднице омской полиции Марине Дударевой.

В минувшую субботу, 18 марта, в Омске прошел конкурс красоты среди молодых мам — «Леди Омск — 2017». Среди восьми участниц от 23 до 46 лет победительницей стала работающая в полиции региона Марина Дударева.

Участницы конкурса, как сами они сообщают в социальных сетях, готовились к событию 4 месяца — ходили на тренинги, посещали мастер-классы и фитнес-секции. В финале, прошедшем в субботу, женщины рассказали о себе и представили творческие номера. Участницы пели, показывали номер с элементами воздушной акробатики, читали стихи на немецком языке.

Отметим, что победительницы конкурса, а именно мама 5-летнего мальчика Марина Дударева, Евгения Щербакова, у которой есть 1,5-годовалый сын, и 36-летняя Елена Мельникова отправятся на конкурс «Леди Сибирь» в Новосибирск, где будут разыграны путевки на Алтай и где пройдет конкурс «Леди Евразия». Поболеть за омичек в соседнем городе можно 16 апреля.

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