Сотрудница полиции победила на конкурсе «Леди Омск — 2017»

В минувшую субботу, 18 марта, в Омске прошел конкурс красоты среди молодых мам — «Леди Омск — 2017». Среди восьми участниц от 23 до 46 лет победительницей стала работающая в полиции региона Марина Дударева.

Участницы конкурса, как сами они сообщают в социальных сетях, готовились к событию 4 месяца — ходили на тренинги, посещали мастер-классы и фитнес-секции. В финале, прошедшем в субботу, женщины рассказали о себе и представили творческие номера. Участницы пели, показывали номер с элементами воздушной акробатики, читали стихи на немецком языке.