Ростовская область примет участие в акции «Час Земли»

Она состоится 25 марта 2017 года. Организаторы акции призывают в субботу на 60 минут выключить свет и электроприборы.

Регион уже три раза принимал участие в экопроекте. В 2016 году по Ростову-на-Дону проехали «велосветлячки», погасили подсветку площади Советов перед зданием правительства Ростовской области.