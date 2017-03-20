Ростовская область примет участие в акции «Час Земли»
Активисты и министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области примут участие в международной экологической акции «Час Земли».
Активисты и министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области примут участие в международной экологической акции «Час Земли».
Она состоится 25 марта 2017 года. Организаторы акции призывают в субботу на 60 минут выключить свет и электроприборы.
Регион уже три раза принимал участие в экопроекте. В 2016 году по
А вот в Азове в 2016 году акция «Час земли» оказалось под угрозой срыва