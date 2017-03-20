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17:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Общественными жилинспекторами захотели стать более 140 жителей Дона

Более 140 жителей Дона заявили о своем желании быть общественными жилищными инспекторами.

В конце прошлого года Общественная палата и Госжилинспекция региона подписали соглашение о развитии общественного контроля. Инспекторы будут этому способствовать.

Сейчас наибольшее количество заявок поступает из городских округов и крупных муниципальных районов. В лидерах — Ростов, Волгодонск, Новочеркасск, Красносулинский, Аксайский и Белокалитвинский районы. Известно, что уже около 40 человек получили удостоверения о наделении их статусом общественного жилинспектора.

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