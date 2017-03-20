Астронавта МКС удивили непонятные ломаные линии на полях Ростовской области
Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке разместил на своей страничке в соцсети фотографию донских полей, сделанную с борта МКС.
Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке разместил на своей страничке в соцсети фотографию донских полей, сделанную с борта МКС.
На ней четко видно странные ломаные линии, тянущиеся на много километров. Объяснить их природу астронавт не смог.
«Снежный минимализм в России. Не могу объяснить, зачем нужны эти многокилометровые параллельные линии», — подписал снимок Том Песке.
Пользователи выдвигали различные версии, но в итоге нашлись люди, объяснившие, что это
Защитная лесопосадка простирается на 708,5 км и состоит из трех параллельных барьерных насаждений, ширина каждого из которых около 60 метров. При этом расстояние между этими тремя линиями — примерно 350 метров. Поэтому такой необычный «рисунок» очень хорошо виден из космоса.