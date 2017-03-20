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16:06 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Астронавта МКС удивили непонятные ломаные линии на полях Ростовской области

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке разместил на своей страничке в соцсети фотографию донских полей, сделанную с борта МКС.

На ней четко видно странные ломаные линии, тянущиеся на много километров. Объяснить их природу астронавт не смог.

«Снежный минимализм в России. Не могу объяснить, зачем нужны эти многокилометровые параллельные линии», — подписал снимок Том Песке.

Пользователи выдвигали различные версии, но в итоге нашлись люди, объяснившие, что это всего-навсего большая лесополоса, защищающая посевы от сильных ветров, которые в нашем регионе не редкость. Защитная линия была высажена еще во времена Сталина и простирается от левого берега реки Северский Донец (у хутора Бородинов) — недалеко от Белой Калитвы — и заканчивается в нескольких километрах от Пензы — у населенного пункта Новая Каменка.

Защитная лесопосадка простирается на 708,5 км и состоит из трех параллельных барьерных насаждений, ширина каждого из которых около 60 метров. При этом расстояние между этими тремя линиями — примерно 350 метров. Поэтому такой необычный «рисунок» очень хорошо виден из космоса.

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