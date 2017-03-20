В Каменске-Шахтинском полицейские за час нашли пропавшего 5-летнего ребенка

На розыск пропавшей девочки был ориентирован весь состав территориального подразделения внутренних дел «Каменский».

Приметы ребенка сообщили всем патрулирующим нарядам полиции. И уже через час инспектора ДПС нашли девочку во дворе многоквартирного дома. Об инциденте в Каменске-Шахтинском сообщили в пресс-службе донского главка МВД России.