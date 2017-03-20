Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Лариса Гузеева помолодела на 10 лет: новая стрижка звезды
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
14:06 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин выразил соболезнования семье Петра Прусова

В воскресенье, 19 марта, на 76-м году жизни скончался Петр Прусов, создатель ВАЗ-2121 «Нива». Соболезнования семье конструктора выразил губернатор Николай Меркушкин.

Источник: Volga News

«От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Петра Михайловича Прусова, почетного гражданина Самарской области, главного конструктора ОАО «АвтоВАЗ» с 1998 по 2003 годы, создателя легендарной «Нивы», — заявил Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает, что Петр Михайлович прожил яркую, наполненную созидательным трудом жизнь, оставив заметный след в летописи Самарской области и в истории автомобилестроительной отрасли нашей страны.

Сконструированная им легендарная «Нива» совершила революцию в мировом автопроме, открыв популярнейший класс кроссоверов — комфортабельных вездеходов. Петр Михайлович участвовал в разработке семейства автомобилей классической компоновки, переднеприводного семейства Lada Samara, автомобилей особо малого класса «Ока», семейств Lada 110, Lada Kalina.

«Коллеги Петра Михайловича всегда отмечали его незаурядный конструкторский и организаторский талант, умение находить нестандартное решение в самых сложных ситуациях. Вместе с родными и близкими мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате. Память о Петре Михайловиче Прусове, нашем выдающемся современнике, настоящем патриоте, замечательном человеке, который вместил в себя целую эпоху, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Петр Михайлович Прусов родился в деревне Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 году. После окончания Запорожского машиностроительного института в 1970 г. пришел на Волжский автомобильный завод в Тольятти, где начал свою трудовую деятельность инженером-конструктором, а уже в 1972 г. был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива». Петр Прусов принимал участие в разработке многих других моделей АвтоВАЗа, а с 1998 г. до 2003 г. он был главным конструктором предприятия.

Церемония прощания пройдет 21 марта с 11:00 в Спасо-Преображенском соборе г. Тольятти. Похороны состоятся на Тольяттинском городском кладбище.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отпраздновать годовщину воссоединения с Крымом пришли около 10 тыс. самарцев
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Назначен новый руководитель службы судебных приставов
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Силуанов: Курс рубля к доллару должен быть ниже на 10-12%
Путин поздравил Ирину Антонову с юбилеем
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь