Николай Меркушкин выразил соболезнования семье Петра Прусова

«От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Петра Михайловича Прусова, почетного гражданина Самарской области, главного конструктора ОАО «АвтоВАЗ» с 1998 по 2003 годы, создателя легендарной «Нивы», — заявил Николай Меркушкин.

Глава региона отмечает, что Петр Михайлович прожил яркую, наполненную созидательным трудом жизнь, оставив заметный след в летописи Самарской области и в истории автомобилестроительной отрасли нашей страны.

Сконструированная им легендарная «Нива» совершила революцию в мировом автопроме, открыв популярнейший класс кроссоверов — комфортабельных вездеходов. Петр Михайлович участвовал в разработке семейства автомобилей классической компоновки, переднеприводного семейства Lada Samara, автомобилей особо малого класса «Ока», семейств Lada 110, Lada Kalina.

«Коллеги Петра Михайловича всегда отмечали его незаурядный конструкторский и организаторский талант, умение находить нестандартное решение в самых сложных ситуациях. Вместе с родными и близкими мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате. Память о Петре Михайловиче Прусове, нашем выдающемся современнике, настоящем патриоте, замечательном человеке, который вместил в себя целую эпоху, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Петр Михайлович Прусов родился в деревне Зубки Лиозненского района Витебской области в 1942 году. После окончания Запорожского машиностроительного института в 1970 г. пришел на Волжский автомобильный завод в Тольятти, где начал свою трудовую деятельность инженером-конструктором, а уже в 1972 г. был назначен ведущим конструктором проекта ВАЗ-2121 «Нива». Петр Прусов принимал участие в разработке многих других моделей АвтоВАЗа, а с 1998 г. до 2003 г. он был главным конструктором предприятия.