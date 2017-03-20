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14:06 (мск), источник: Volga News

В Самаре цветы будут высажены на площади 140 тыс. кв. м

В понедельник, 20 марта, на еженедельном совещании в администрации Самары были озвучены планы по реализации программы «Цветущая Самара».

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов сообщил, что в текущем году планируется высадить на 13% больше растений.

Цветы будут размещены на площади 140 тыс. кв. м на территории всего города. Причем 109 тыс. кв. м планируется озеленить за счет средств частных организаций, остальные за счет бюджета.

Также на улицах города будет размещено 714 средств вертикального озеленения за счет городской казны. 1510 подобных конструкций планируют разместить компании, работающие на территории Самары.

В парках и скверах разместят 41 ландшафтную скульптуру. Это на 16 больше, чем в прошлом году. Часть скульптур будет посвящена тематике приближающегося чемпионата мира по футболу 2018 года.

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