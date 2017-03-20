Двух коллекторов в Петербурге оштрафовали за ночные звонки должникам

Как сообщает 20 марта УФССП по Петербургу, оба коллектора нарушили федеральный закон № 230, названивая должникам. Сотрудница ООО «Константа» каждый день донимала петербуржца в 2−3 часа ночи, напоминая ему о просроченном платеже. Ее коллега настойчиво обрывал телефон еще одного заемщика — прежде чем тот пожаловался приставам, мужчина успел позвонить 9 раз, нарушая не только периодичность (не более раза в день и двух раз в неделю), но и временной диапазон (звонки запрещены до 8 утра и после 22 часов в будни и с 20 часов до 9 утра в выходные).

Должники пожаловались приставам, те возбудили дело об административном правонарушении, а суд вынес решение о штрафе — оба нарушителя должны заплатить в совокупности 50 тысяч рублей.

Напомним, с начала года, когда закон вступил в силу, приставы возбудили 8 административных дел в отношении коллекторов, которые нарушили правовой акт. Всего горожане с 1 января 2017 года подали 218 жалоб на действия сотрудников фирм по выбиванию долгов.