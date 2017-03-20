Общественники предложили Решетникову меры для защиты экологии

В объединении «Пермская зеленая коалиция» уверены, что многие годы экологическая ситуация в Пермском крае кардинально не менялась и значимых изменений не происходило.

«Мы, экологи, видим проблемы ежедневно», — пояснил заведующий лаборатории экологии и охраны природы ПГНИУ, член «Зеленой коалиции» Дмитрий Андреев. — «Часть из наших предложений, например, про создание природных парков, власти уже поддержали. Но многие вопросы пока даже не обсуждали. Наше обращение — это попытка поднять накопившиеся проблемы на новый уровень».

В частности, общественники видят конфликт интересов в деятельности регионального минэкологии: ведомство отвечает за пополнение бюджета от использования природных ресурсов, при этом им нужно следить и за охраной окружающей среды. Чтобы избежать противоречий, в «Зеленной коалиции» предлагают создать отдельное министерство, ответственное исключительно за охрану природы.

Экономические стимулы для предприятий, уверены в коалиции, помогут создавать больше малоотходных производств. Общественники считают, что налоговые льготы нужны бизнесу для сохранения природы.

Вместе с тем в обращении есть предложения, связанные с финансовыми затратами. Общественники пишут, что существующая сеть сбора информации о загрязнении атмосферного воздуха Росгидромета устарела. «Количество стационарных постов меньше нормативных требований, нет оперативности и общедоступности в получении данных, устаревшие технологии отбора и анализа проб, результаты практически не используются при экологическом надзоре и принятии управленческих решений», — говорится в документе. Дмитрий Андреев пояснил, что они предлагают создать новую систему местного уровня. Стоимость такого проекта для Перми, согласно его оценкам, может составить 100 млн рублей.

«Факторы негативного воздействия на окружающую среду с каждым годом становятся всё более значимыми для населения, но лица и органы власти, принимающие решения, не реагируют должным образом на эти изменения в общественных настроениях», — говорится в обращении. В крае нужно разработать и утвердить «стратегию развития непрерывного экологического образования и просвещения населения на десять лет, уверены инициаторы обращения.

Напомним, 2017 год в России пройдет под эгидой экологии.