Световая инсталляция на Мамаевом кургане стала лучшим региональным событием

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы мероприятия, в понедельник, 20 марта, были подведены итоги V Национальной премии индустрии специальных событий, в которой уникальное 3D-шоу и видеоинсталляции на Мамаевом кургане и музее-панораме «Сталинградская битва» завоевали первое место в номинации «Региональное событие года» и 13-ое место в общем рейтинге событий страны.

Первое место рейтинга заняло событие «Квартирник 18+. Можно все». Отметим, что Национальная премия индустрии специальных событий проходит в России уже в пятый раз.