Световая инсталляция на Мамаевом кургане стала лучшим региональным событием
Волгоградскую патриотическую акцию «Свет Великой Победы» признали лучшим региональным событием.
Волгоградскую патриотическую акцию «Свет Великой Победы» признали лучшим региональным событием.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы мероприятия, в понедельник, 20 марта, были подведены итоги V Национальной премии индустрии специальных событий, в которой уникальное 3D-шоу и видеоинсталляции на Мамаевом кургане и
Первое место рейтинга заняло событие «Квартирник 18+. Можно все». Отметим, что Национальная премия индустрии специальных событий проходит в России уже в пятый раз.