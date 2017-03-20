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14:29 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в детских центрах кормили гнилыми овощами и заражёнными сухофруктами

‍Также там повторно использовали одноразовую посуду.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже прокуроры нагрянули с проверками в центры развития детей Железнодорожного района. Обнаружилось множество нарушений.

Так, в Детском досуговом центре «Райлис» не было помещений и оборудования для приготовления безопасных и сохраняющих пищевую ценность блюд. Там нашли подозрительные продукты без документов. Сотрудники работали без медкнижек, а одноразовую посуду использовали повторно.

А в центре «Умка» детей кормили сухофруктами, заражёнными амбарными вредителями, овощи были гнилые, а вместо сливочного масла был растительный спред.

По данным проверяющих, нарушения санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности выявили еще в районных детских центрах «Семицветик», «Развитие», «Открытый мир», «Цветик-семицветик», «Verbis», «Маленький гений», «Новое поколение» и ясли-саду «Малышландия».

После проверки прокуроры возбудили сразу 8 административных дел за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. А также 7 дел за нарушения требований пожарной безопасности.
«Руководителям детских центров внесено 8 представлений об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В Воронеже в детских центрах кормили гнилыми овощами и заражёнными сухофруктами
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