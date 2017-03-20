В Воронеже в детских центрах кормили гнилыми овощами и заражёнными сухофруктами

В Воронеже прокуроры нагрянули с проверками в центры развития детей Железнодорожного района. Обнаружилось множество нарушений.

Так, в Детском досуговом центре «Райлис» не было помещений и оборудования для приготовления безопасных и сохраняющих пищевую ценность блюд. Там нашли подозрительные продукты без документов. Сотрудники работали без медкнижек, а одноразовую посуду использовали повторно.

А в центре «Умка» детей кормили сухофруктами, заражёнными амбарными вредителями, овощи были гнилые, а вместо сливочного масла был растительный спред.

По данным проверяющих, нарушения санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности выявили еще в районных детских центрах «Семицветик», «Развитие», «Открытый мир», «Цветик-семицветик», «Verbis», «Маленький гений», «Новое поколение» и ясли-саду «Малышландия».