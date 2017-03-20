В Воронеже в детских центрах кормили гнилыми овощами и заражёнными сухофруктами
Также там повторно использовали одноразовую посуду.
Также там повторно использовали одноразовую посуду.
В Воронеже прокуроры нагрянули с проверками в центры развития детей Железнодорожного района. Обнаружилось множество нарушений.
Так, в Детском досуговом центре «Райлис» не было помещений и оборудования для приготовления безопасных и сохраняющих пищевую ценность блюд. Там нашли подозрительные продукты без документов. Сотрудники работали без медкнижек, а одноразовую посуду использовали повторно.
А в центре «Умка» детей кормили сухофруктами, заражёнными амбарными вредителями, овощи были гнилые, а вместо сливочного масла был растительный спред.
По данным проверяющих, нарушения
После проверки прокуроры возбудили сразу 8 административных дел за нарушения
«Руководителям детских центров внесено 8 представлений об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — сообщили в