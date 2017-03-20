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14:28 (мск), источник: Newslab.ru

Плохой воздух продержится в Красноярске еще несколько дней

Сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

«Черное небо» задержится над Красноярском до конца рабочей недели — режим НМУ первой степени опасности продлили до пятницы. Напомним, его ввели вечером 17 марта и планировали снять сегодня, 20 марта. Но к понедельнику метеорологические условия не улучшились, поэтому его пришлось продлить.

Как сообщили в Среднесибирском УГМС, до 19 часов 24 марта на территории Красноярска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. По данным ведомства, с 17 по 19 марта в городе выявили только один случай превышения ПДК вредного вещества — в Кировском районе был превышен норматив по гидрохлориду (на 1,50).

Напомним, в минувшую субботу в столице края прошел митинг за чистое небо.

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