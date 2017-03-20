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14:49 (мск), источник: dostup1.ru

Двадцатиградусные морозы по ночам сохранятся в регионе до конца недели

В дневное время по области ожидается от минус трех до плюс четырех, на севере — до плюс семи.

Двадцатиградусные морозы в ночное время в Челябинской области, по предварительным данным, сохранятся до конца недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из трехдневного прогноза Гидрометцентра, по ночам в пониженных частях рельефа будет минус 20−25, в горах — 8−13, в Челябинске — 15−17 градусов. В дневное время по области ожидается от минус трех до плюс четырех, на севере — до плюс семи.

Утром во вторник, 21 марта, в отдельных районах возможны туманы, изморозь, на дорогах — гололедица.

В минувшие выходные в южной половине региона было зафиксировано понижение температуры воздуха ночью до минус 28 градусов.

Напомним, до 19 часов 21 марта в Челябинске действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих скоплению в воздухе промышленных выбросов, пыли и автомобильных выхлопов.

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