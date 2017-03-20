В Омске в День города могут сэкономить на звездах и салюте
Однако это не окончательное решение мэрии.
Однако это не окончательное решение мэрии.
Сегодня, 20 марта на
И, в первую очередь, на салюте. Вместо фейерверков в трех точках депкультуры предложил сделать всего одну.
Владимир Шалак, директор департамента культуры Омска:
— В этом году на день города мы решили сократить расходы. Учитывая финансовую ситуацию, мы предлагаем сделать фейерверк в одном месте, тем самым уменьшив сумму затрат на него. Потому что сейчас стреляют по любому поводу, уже не знаешь, праздник это или не праздник: день рождения, юбилей, свадьбы, никого уже этим не удивишь. А для нас каждая копейка дорога. Думаем, и одного места хватит для салюта. Мы можем сделать и втрех местах, но они будут по
Спешим успокоить омичей: не факт, что эти предложения будут реализовано, и не найдется спосор салютов.
Также глава ведомства намерен сэкономить на второй статье расходов — приглашении знаменитостей. По его словам, хорошо бы никого не звать.
Владимир Шалак:
— В 2012 году, когда выступала Лайма Вайкуле на дне города, я говорил, что до юбилея города никого приглашать не будем. Потому что у нас нет денег, а гонорары сегодня немаленькие.
Впрочем, не исключено, что мэрия Омска все же найдет инвестора, который оплатит выступление заезжей звезды.