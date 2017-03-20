В Омске в День города могут сэкономить на звездах и салюте

Сегодня, 20 марта на пресс-конференции директор департамента культуры Омска Владимир Шалак озвучил планы ко Дню города. Мэрия Омска намерена сильно сэкономить.

И, в первую очередь, на салюте. Вместо фейерверков в трех точках депкультуры предложил сделать всего одну.

Владимир Шалак, директор департамента культуры Омска:

— В этом году на день города мы решили сократить расходы. Учитывая финансовую ситуацию, мы предлагаем сделать фейерверк в одном месте, тем самым уменьшив сумму затрат на него. Потому что сейчас стреляют по любому поводу, уже не знаешь, праздник это или не праздник: день рождения, юбилей, свадьбы, никого уже этим не удивишь. А для нас каждая копейка дорога. Думаем, и одного места хватит для салюта. Мы можем сделать и втрех местах, но они будут по три-четыре минуты. Пока это предложение не утверждено.

Спешим успокоить омичей: не факт, что эти предложения будут реализовано, и не найдется спосор салютов.

Также глава ведомства намерен сэкономить на второй статье расходов — приглашении знаменитостей. По его словам, хорошо бы никого не звать.

Владимир Шалак:

— В 2012 году, когда выступала Лайма Вайкуле на дне города, я говорил, что до юбилея города никого приглашать не будем. Потому что у нас нет денег, а гонорары сегодня немаленькие.

Впрочем, не исключено, что мэрия Омска все же найдет инвестора, который оплатит выступление заезжей звезды.