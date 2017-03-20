Москва улучшила позиции в экологическом рейтинге российских регионов
За год столице удалось подняться в рейтинге на девять позиций. Улучшить состояние окружающей среды в городе помогло развитие транспортной системы.
За год столице удалось подняться в рейтинге на девять позиций. Улучшить состояние окружающей среды в городе помогло развитие транспортной системы.
Москва заняла пятое место в экологическом рейтинге регионов России «Зелёный патруль». В минувшем году столица размещалась на 14-й позиции.
По данным рейтинга, улучшению экологического состояния способствовали транспортные решения последних лет: платная парковка, закупка экологичных автобусов, троллейбусов и трамваев, создание пешеходных пространств и велодорожек по программе «Моя улица», регулирование движения грузовиков и другие инициативы.
В 2017 году мы продолжим закупать современный и экологичный транспорт, совершенствовать маршрутную сеть, отдавая предпочтение передвижению по городу общественного транспорта, а также поддерживать развитие системы каршеринга и другого альтернативного транспорта — велосипедов и электромобилей.
По его словам, строительство жилого фонда, рост населения и увеличение числа автомобилей требуют от правительства Москвы новых решений для улучшения состояния городской экологии и повышения качества жизни горожан.
Как сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, с 1 января 2017 года грузовики с двигателями ниже класса «Евро-3» не могут въезжать на Третье транспортное кольцо, а грузовики с двигателем ниже класса «Евро-2» — на Московскую кольцевую автомобильную дорогу. «Порядка 30 процентов выхлопных газов, загрязняющих воздух в районе автомобильных трасс, выбрасывают грузовики. Ограничения должны стимулировать транспортные компании обновить автопарк. Мы ожидаем, что ограничение на въезд грузового транспорта в центральную часть города снизит загазованность воздуха на
Общественный транспорт — один самых экологичных участников движения на столичных дорогах. С 2013 года автобусы, закупаемые в Москве, соответствуют экологическому классу двигателя «Евро-5». Автобусный парк перевозчика ГУП «Мосгортранс» обновлён на 95 процентов. В 2016 году благодаря реформе наземного городского пассажирского транспорта на маршруты вышло две тысячи новых экологичных транспортных средств. Средний возраст автобусов коммерческих перевозчиков составляет один год, а Мосгортранса — 4,9 года.
В ближайшие три года в Москву будут поставлять по 100 трамваев ежегодно. Трёхсекционные вагоны нового поколения будут перевозить на 30 процентов больше пассажиров, чем трамвай обычной конструкции. Кроме того, в столице проходит испытания новый электробус российского производства.
В 2016 году количество пассажиров городского транспорта выросло на 600 миллионов человек по сравнению с 2010 годом.
Запуск движения по Московскому центральному кольцу и ввод новой маршрутной сети «Магистраль» в 2016 году сделали городской транспорт удобнее и привлекли новых пассажиров. Растущая популярность московского такси и системы каршеринга также позволяет сокращать количество личных автомобилей в городе и улучшать дорожную ситуацию, что положительно сказывается на экологической обстановке в городе.
Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации составляют с 2008 года эксперты общероссийской общественной организации «Зелёный патруль». Итоговый документ публикуется четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью. Для расчёта экологического рейтинга используются оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах. Узнать методологию расчёта можно на сайте «Зелёного патруля».