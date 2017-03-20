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17:15 (мск), источник: БЕЛТА

На замерзшем озере в Исландии обнаружены таинственные узоры

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поверхность льда исландского озера Тингвадлаватн покрылась необычными зигзагообразными узорами. Это странное явление обнаружили сотрудники национального парка и поделились фотографиями на странице в Facebook.

Источник: БЕЛТА

Очевидцы установили, что длина узора — примерно два километра. Ровные, будто начерченные, линейные разломы располагаются под прямым углом друг к другу. Администрация парка и местные жители утверждают, что видят подобное впервые.

Зигзаги появились там, где не замечено каких-либо естественных трещин в толще льда и не найдено следов человека. Возникли разные фантастические версии, одна из них — вторжение инопланетян.

По мнению специалистов, случившееся можно объяснить редким природным явлением, которое носит название «зубчатого наслоения льда» (finger rafting). Оно происходит, когда тонкие ледяные пласты, плавающие на воде, сталкиваются и надвигаются друг на друга попеременно. Узоры, напоминающие по очертаниям квадраты, могут возникнуть, если толщина льда с двух сторон примерно одинакова.

Ранее зубчатые наслоения наблюдали в Арктике и Антарктиде, однако в Исландии они отмечены впервые.

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