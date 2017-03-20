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15:12 (мск), источник: Actualitati.md

К концу недели дожди прекратятся, а воздух прогреется до +20 градусов

К концу недели дожди в Молдове прекратятся, а воздух прогреется до +20 градусов, сообщает Национальный гидрометеоцетр.

Источник: Actualitati.md

Первые дни недели будут дождливыми, а в середине недели синоптики прогнозируют также порывистый ветер скоростью до 20 м/с.

Температура воздуха составит +13,+18 градусов днем и +7,+13 градусов ночью.

Во второй половине недели влияние циклона уменьшится. Ночная температура повысится еще на 1−3 градуса, а днем воздух прогреется до +20 градусов.

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