К концу недели дожди прекратятся, а воздух прогреется до +20 градусов

Первые дни недели будут дождливыми, а в середине недели синоптики прогнозируют также порывистый ветер скоростью до 20 м/с.

Температура воздуха составит +13,+18 градусов днем и +7,+13 градусов ночью.

Во второй половине недели влияние циклона уменьшится. Ночная температура повысится еще на 1−3 градуса, а днем воздух прогреется до +20 градусов.