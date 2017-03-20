Ушедшие в «самоволку» челябинские сироты найдены в Москве

Две воспитанницы детского дома города Южноуральска 2003 и 2004 года рождения найдены в столице России на восьмом километре МКАД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Две девочки из детского дома в городе Южноуральске 6 февраля 2017 года самовольно ушли с уроков и отправились в неизвестном направлении. Сотрудники южноуральского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, обратились в правоохранительные органы, девочки были объявлены в розыск.

18 марта 2017 года на восьмом километре Московской кольцевой дороге полицейские задержали двух разыскиваемых. По предварительным данным, в отношении несовершеннолетних никаких противоправных действий не совершалось. В настоящее время обе несовершеннолетние находятся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей города Москвы. Решается вопрос об их доставке в Южноуральск.

Кроме того, сейчас отдел МВД России по городу Миассу разыскивает несовершеннолетнюю 2002 года рождения. Ребенок ушел из дома 8 марта, о ее местонахождении ничего не известно.

А полицейские города Сатки ищут девушку 1999 года рождения, которая 17 января самовольно ушла из «Детского дома-школы № 1» в городе Бакале и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Добавим, в Челябинской области участились сообщения об уходах несовершеннолетних подростков как из детских домов, так из семей. Специалисты психологи отмечают, что одной из причин такого явления становится нарастающий разрыв между детьми и родителями, а также сложность отношений в коллективах в детских сиротских учреждениях, которое характеризуется нарастанием отчуждения детей от взрослых.

Основой для нарастания отчуждения специалисты видят замену живого контакта со взрослыми — виртуальным миром, в которое погружается ребенок с малых лет. Там, в виртуальности, дети находят ответы на возникающие вопросы в жизни, а также руководство к действиям, которые иногда приводят к трагедиям.