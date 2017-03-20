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14:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Еще в четырех городах Южного Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия

Еще в четырех городах Челябинской области до вечера вторника объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Так, с 19 часов 20 марта до 19 часов 21 марта ожидаются НМУ в Карабаше, Троицке и Коркино. А в Сатке неблагоприятные метеоусловия продлятся с вечера понедельника до 13 часов вторника.

В связи с этим муниципалитетам рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров. Руководителю ОГКУ «ЦГО» рассмотреть возможность выезда передвижной автоматизированной лаборатории с учетом складывающихся метеорологических условий.

Напомним, что НМУ первой степени опасности объявлены также и в Челябинске.

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