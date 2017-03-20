В больнице № 7 появится дневной стационар и новый роддом

Региональный информационно-аналитический центр начинает серию репортажей о волгоградских стационарах и поликлиниках. Первым медучреждением, куда мы направились, стала 7-ая клиническая больница скорой медицинской помощи.

Как раз на днях здесь завершилась независимая оценка качества медицинских услуг. Общественные эксперты поставили медучреждению оценку «хорошо». Корреспонденты РИАЦ прошли по следам общественников, чтобы своими глазами увидеть, насколько эта оценка совпадает с реалиями.

7-я горбольница — это не просто лечебное учреждение, это еще и школа для формирования хорошего врача. Так считают многие пациенты, называя больницу кузницей кадров, особенно хирургических для всего города Волгограда.

— Все хирурги в городе — профессора -выходцы из 7-й больницы, — говорит жители Советского района Владимир Косальбогин. — Это и профессор Быков, и профессор Бебуришвили, профессор Жидовинов. Клиника медуниверситета № 1 вся укомплектована хирургами из 7-ой больницы.

Однако, хорошим врачам долгое время приходилось работать в буквально обветшалых помещениях. Но с 2014 года, после первого приезда сюда губернатора Волгоградской области, который увидел ситуацию в медучреждении своими глазами, финансирование лечебного учреждения по всем направлениям существенно возросло, в том числе, и по капитальному ремонту.

В 2015-м больница получила из всех источников более 37 млн рублей. В 2016 году -более 49 млн. На этот год также заложено серьезное финансирование. Планы по ремонту целого ряда отделений, а также родильного дома подтверждают это.

— Бюджетное финансирование на капремонт пошло сюда с 2014 года после двух приездов губернатора Андрея Ивановича Бочарова 4 мая и 29 августа, — говорит главный врач ГУЗ «КБ СМП № 7» Наталья Панина. — Таких объемов средств на капремонт учреждение не видело никогда. А этот год будет вообще беспрецедентен. Потому что предстоит привести в порядок родильный дом. А он, сами понимаете, три копейки стоить не будет.

Наталья Панина впервые показывает журналистам эскизы проекта роддома. Публиковать их пока нельзя, они являются коммерческой тайной. Но даже при беглом осмотре становится понятно, что все продумано до мелочей, чтобы и мамам, и медицинскому персоналу было максимально комфортно. Планируется, что восстановление отделения, где проявляются на свет маленькие волгоградцы, начнется этим летом — в июле-августе, а уже в начале 2018 года в обновленном здании медики примут первые роды.

Также в этом году косметический ремонт будет сделан в детском пульмонологическом отделении, лор-отделении и в нейрохирургии. Работы начнутся в этом году и закончатся также в 2017 году. После этого тема ремонта во всем детском отделении 7-ой больницы будет закрыта.

Планы медучреждения — колоссальные. Но попробуем отойти от них и посмотреть на то, в каком сейчас состоянии находится больница и как себя в ней чувствуют пациенты.

Итак, первое, что видит человек, поступая в больницу — приемный покой. Ежедневно через это отделение проходит 150 детей и взрослых.

Детское приемное отделение 7-ой больницы — мечта любого стационара — здесь все соответствует современным стандартам — с зонированием и современным оборудованием. Три потока пациентов — поступающих на «скорой», пришедших по направлению, а также родителей с детьми, получающих консультации узких специалистов, разделены и не пересекаются.

Долгое время притчей во языцех был подвал — обшарпанный, с провисшими коммуникациями, через который поступали маленькие пациенты, а также заходили родители. Зрелище производило такое неизгладимое впечатление, что о нем многие волгоградцы до сих не могут забыть.

Сегодня подвал не имеет никакого отношения к детскому приемному отделению. Это технический этаж, куда имеют доступ только сотрудники больницы. По словам заместителя главного врача по медицинской части Дениса Исайкина, пациенты сюда попасть не могут. Но во время нашего репортажа одна семья с маленьким пациентом все же оказалась в подвале. Приехали на лифте, а куда дальше иди — не знают. «Больше попадать не будут, — заверил начмед. — Кнопку “П” заблокируем для посетителей».

Между тем, эти подвальные площади в больнице планируют в будущем рационально использовать. Здесь после ремонта разместится гардероб для зимней одежды маленьких пациентов.

Иная ситуация во взрослом приемном отделении. На входе от родственников слышим жалобы.

— Сегодня бабушку привезли. Мы три часа в приемном покое простояли, — говорит жительница Волгограда Ольга Панова. — Хотя было направление от врачей. Сейчас вот только положили ее.

— Долго ждать приходится. Сидишь два часа в этом приемном покое. Медленно очень, — говорит родственница пациентки Наталья Тихонова.

Приемный покой для взрослых — одно из проблемных мест 7-ой больницы. Люди подолгу ждут осмотра врача, условия не позволяют одновременно вести прием нескольким специалистам.

— Пребывание в приемном покое регламентировано терапевтической программой. Конечно, это не 3 часа, — говорит главный врач Наталья Панина. — Но для этого нужно иметь достаточное количество смотровых кабинетов и плюс диагностическую палату. В настоящее время проект взрослого приемного покоя находится в разработке.

Он будет иметь 10 смотровых и диагностических палат. Его планируют открыть в конце 2018 года.

Нельзя не признать того, что 7-ая горбольница меняется к лучшему. Пока ее еще называют больницей контрастов. Обшарпанные лестницы и не видевшие полвека нормального ремонта помещения соседствуют с современнейшими отделениями и операционными, где врачи проводят уникальные операции не только взрослым, но и самым крохотным пациентам весом в 500 граммов.

Создание комфортных условий подтягивается за технологиями. Уже сегодня заменены пять из шести лифтов. Последний — для посетителей обновят в этом году. Бесшумные и быстрые подъемники работают без лифтеров, которые раньше в круглосуточном режиме несли в них вахту. Освободившиеся от рутинной работы люди теперь заняты благоустройством прилегающей территории. На входе в поликлинику и в самой больнице обустроена доступная среда. Ремонтные работы в отделениях идут практически без остановки. Пациенты видят это, поэтому со многими недостатками пока готовы мириться. При этом активно высказывают свои предложения, как сделать больницу лучше.

— В больнице лечусь много лет. Всякое видела. И могу с уверенностью сказать, что сейчас здесь стало намного лучше, — говорит пациентка больница Лидия Маринина. — И питание хорошее, и обеспечение лекарствами, и отношение врачей чуткое. Хотелось бы только, чтобы здесь сделали дневной стационар. Он сегодня очень востребован. Чтобы мог человек прийти, прокапать лекарства, отдохнуть и уйти домой.

В больнице это пожелание уже учли, и работы по созданию такого отделения начнутся в этом году.