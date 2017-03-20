В 5 южноуральских городах введен режим «черного неба»
МЧС рекомендует южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды.
МЧС рекомендует южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды.
По данным Минэкологии, в пяти городах Челябинской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
С 19 часов понедельника, 20 марта, НМУ первой степени опасности в течение последующих суток будут наблюдаться в Карабаше, Троицке, Коркино; в Сатке — до часу дня вторника, 21 марта.
В этих городах
Напомним, аналогичные метеоусловия складываются в Челябинске — в городе предупреждение об ухудшении качества воздуха действует с 12 часов 20 марта.
Органам местного самоуправления рекомендуется использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха, промышленным предприятиям, расположенным в городской черте, предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.
МЧС рекомендует южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома, употреблять как можно больше воды или
По информации Челябинского ЦГМС, одной из причин загрязнения воздуха в Челябинске являются особенности географического расположения, рельефа местности, которые создают особые условия для формирования застоев и инверсий.