Суд приостановил деятельность кафе «Шаурма» в Урене Нижегородской области за несоблюдение санитарно- эпидемиологических требований
Нижний Новгород. 20 марта.
Нижний Новгород. 20 марта.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в ходе проверки были выявлены нарушения
Кафе не оборудовано системой внутреннего водопровода и канализации; в производственном цехе отсутствуют производственные раковины с подводкой горячей и холодной воды; кафе не оборудовано туалетом для посетителей; нарушена последовательность (поточность) технологических процессов; все помещения кафе содержатся неудовлетворительно, текущая уборка не проводится; отсутствует холодильное оборудование для сырых продуктов и другие нарушения.
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