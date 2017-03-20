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14:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд приостановил деятельность кафе «Шаурма» в Урене Нижегородской области за несоблюдение санитарно- эпидемиологических требований

Нижний Новгород. 20 марта. НТА-Приволжье — Суд приостановил деятельность кафе «Шаурма» в Урене Нижегородской области за несоблюдение санитарно- эпидемиологических требований.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации общественного питания.

Кафе не оборудовано системой внутреннего водопровода и канализации; в производственном цехе отсутствуют производственные раковины с подводкой горячей и холодной воды; кафе не оборудовано туалетом для посетителей; нарушена последовательность (поточность) технологических процессов; все помещения кафе содержатся неудовлетворительно, текущая уборка не проводится; отсутствует холодильное оборудование для сырых продуктов и другие нарушения.

Постановлением Уренского районного суда Нижегородской области ИП Смирнова О. С. повторно привлечена к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 40 суток.

Как сообщалось ранее, деятельность нижегородского ресторана «MaxxRoyal» была приостановлена после проверки Роспотребнадзора.

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