Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Жена гения: какой женщине слепо верил Сальвадор Дали (фото)
Российские биологи нашли причину гипертонии
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
"Он не стал с ней жить": Сябитова о неудачном браке дочери
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
16:54 (мск), источник: РИА Новости

Власти Москвы не будут переименовывать станцию метро «Площадь Ильича»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Переименование станции «Площадь Ильича» московского метрополитена в честь русского иконописца Андрея Рублева невозможно, поскольку действующий закон города не предусматривает переименование станций метро ради сохранения памяти об известных жителях России, сообщили РИА Новости в аппарате заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Источник: РИА Новости

Ранее православная община храма Спаса-Нерукотворного образа в Спасо-Андрониковом монастыре направила мэру Москвы письмо с просьбой переименовать в честь Рублева ближайшую к обители станцию метро «Площадь Ильича». Как говорилось в тексте письма, предоставленном РИА Новости представителем местного прихода Сергеем Карнауховым, «сам монастырь, окружающая его местность прочно ассоциированы с именем великого иконописца».

«Названия станций метрополитена не могут быть использованы для сохранения памяти об известных жителях города Москвы, гражданах России и зарубежных стран, за исключением случаев их совпадения с названиями наземных городских объектов», — ответили в аппарате на запрос агентства.

Там пояснили, что согласно действующему в городе закону, переименование станций метрополитена производится только в целях восстановления исторически сложившихся наименований или устранения дублирования, а наименование «Площадь Ильича» является первым для станции, открытой в 1979 году.

Изменение имени станции рассматривалось еще в 2015 году на рабочей группе городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, по итогам которого было также отклонено, подчеркнули в письме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Трамп не пожал руку Меркель
ООН составила ежегодный рейтинг самых счастливых стран мира
Киев ввел санкции против посетивших Крым европейских политиков
«Брексит» будет запущен 29 марта
Подсчитаны денежные потери россиян от продуктового эмбарго
Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиян
Польский суд приговорил россиянина к 4 годам тюрьмы за шпионаж
В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту
Спорт
Привычка Ари, шоу Григоряна: итоги 20-го тура РФПЛ «Спартаку» часто забивают его бывшие игроки. Просто потому, что этих бывших раскидано по всем командам огромное количество. Но Ари — особый случай
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь