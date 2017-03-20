В Ростове усовершенствовали контейнерные площадки для сбора отходов

Первые экземпляры будут расставлены на Пушкинской и Социалистической. Также в ходе подготовки к весенне-летнему сезону уже вымыли около 200 контейнерных площадок на Красноармейской, Нансена, Садовой.

Кроме того, красят и ремонтируют места сбора отходов на территориях, прилегающих к проезжей части дорог районного и городского значения.