С 15 апреля троллейбус № 18 в Кировском районе Волгограда заменят автобусы
Жители Кировского района Волгограда вынуждены будут ездить на автобусах № 77 и № 95, которые заменят троллейбус № 18 с 15 апреля.
Жители Кировского района Волгограда вынуждены будут ездить на автобусах № 77 и № 95, которые заменят троллейбус № 18 с 15 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«После окончательной замены троллейбусного маршрута № 18 автобусами № 77 и № 95 все работники депо будут переведены на работу в другие троллейбусные и трамвайные МУП «МЭТ», — подчеркнули в горадминистрации.
Интервал движения на маршруте № 77 составляет от 7 минут в
«Интервал движения троллейбуса составляет 8−9 минут в часы пик и 10−15 минут — в дневное время. C19.00 до 24.00 троллейбусное движение на маршруте осуществляется один раз в час», — добавили в мэрии.