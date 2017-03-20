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15:59 (мск), источник: АиФ Волгоград

С 15 апреля троллейбус № 18 в Кировском районе Волгограда заменят автобусы

Жители Кировского района Волгограда вынуждены будут ездить на автобусах № 77 и № 95, которые заменят троллейбус № 18 с 15 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, в январе 2016 года троллейбус перевез 169 900 пассажиров, а в январе 2017 года — 109 300 человек. «Пассажиропоток снизился на 35%. При этом себестоимость перевозки одного пассажира выросла. Наряду с этим отмечается рост популярности автобуса № 77», — добавили в мэрии.

«После окончательной замены троллейбусного маршрута № 18 автобусами № 77 и № 95 все работники депо будут переведены на работу в другие троллейбусные и трамвайные МУП «МЭТ», — подчеркнули в горадминистрации.

Интервал движения на маршруте № 77 составляет от 7 минут в часы-пик до 15 минут в межпиковое время.

«Интервал движения троллейбуса составляет 8−9 минут в часы пик и 10−15 минут — в дневное время. C19.00 до 24.00 троллейбусное движение на маршруте осуществляется один раз в час», — добавили в мэрии.

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