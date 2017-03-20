Электроснабжение трех районов Петербурга восстановлено

Как сообщили в пресс-службе МЭС Северо-Запада (филиал ПАО «ФСК ЕЭС»), электроснабжение всех потребителей от подстанции 330 кВ «Завод Ильич» восстановлено в 13.40. Все обстоятельства, из-за которых произошло нарушение, установит специально созданная комиссия.

Напомним, что в 9.24 сработавшая защита отключила фидер 6 кВ на подстанции. Без света остались 15 тысяч жителей трех районов Петербурга. Встали трамваи, не работающие светофоры собирали пробки и ДТП.