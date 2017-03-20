Электроснабжение трех районов Петербурга восстановлено
Свет вернулся в дома Калининского, Выборгского и Приморского районов. Точные причины аварии, оставившей утром 20 марта без электричества 15 тысяч человек, выясняются.
Свет вернулся в дома Калининского, Выборгского и Приморского районов. Точные причины аварии, оставившей утром 20 марта без электричества 15 тысяч человек, выясняются.
Как сообщили в
Напомним, что в 9.24 сработавшая защита отключила фидер 6 кВ на подстанции. Без света остались 15 тысяч жителей трех районов Петербурга. Встали трамваи, не работающие светофоры собирали пробки и ДТП.
К устранению последствий аварии подключились специалисты «Ленэнерго». В компании мобилизовали все