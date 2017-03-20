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16:28 (мск), источник: Meduza

В Австралии ящерица подружилась с кенгуру и катается у нее на спине

В центре спасения диких животных в австралийском городе Гринаф живут кенгуру по кличке Рози и бородатая агама Эллиот. И они дружат!

В центре спасения диких животных в австралийском городе Гринаф живут кенгуру по кличке Рози и бородатая агама Эллиот. И они дружат!

Чаще всего животные вместе гуляют, но иногда Эллиот катается на спине Рози.

По словам владельца центра Мишель Джонс, Рози и Эллиот проводят много времени вместе. Джонс отметила, что это редкость, потому что «обычно рептилии и сумчатые не тусуются вместе».

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