В Австралии ящерица подружилась с кенгуру и катается у нее на спине
В центре спасения диких животных в австралийском городе Гринаф живут кенгуру по кличке Рози и бородатая агама Эллиот. И они дружат!
В центре спасения диких животных в австралийском городе Гринаф живут кенгуру по кличке Рози и бородатая агама Эллиот. И они дружат!
В центре спасения диких животных в австралийском городе Гринаф живут кенгуру по кличке Рози и бородатая агама Эллиот. И они дружат!
Чаще всего животные вместе гуляют, но иногда Эллиот катается на спине Рози.
По словам владельца центра Мишель Джонс, Рози и Эллиот проводят много времени вместе. Джонс отметила, что это редкость, потому что «обычно рептилии и сумчатые не тусуются вместе».