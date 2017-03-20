Снег растаял в столице на две недели раньше срока

Снежный покров сошел в Москве на две недели раньше срока. Обычно это происходит в первой декаде апреля. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает сайт «Метеовести».

Теплая и неустойчивая погода с дождями ожидается в Москве на текущей рабочей неделе

«В Москве устойчивый снежный покров уже разрушился. 19 марта на главной метеостанции города — ВДНХ — растаял последний снег. Обычно это происходит на 2 недели позже», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, столице продолжает держаться аномально теплая погода. В понедельник и вторник дневная температура составит 5−7 градусов выше ноля вместо обычных для этого времени плюс 1,5. В среду и четверг станет еще теплее — до 10−12 тепла.

Погода марта 2017 года на территории России стала одной из крупнейших климатических аномалий за последнюю сотню лет. Как отметил глава Росгидромета Александр Фролов, наступление теплого времени года опережает нормальный график на 20−25 суток.