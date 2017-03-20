В Свердловской области продлили предупреждение первой степени опасности
На Среднем Урале еще на следующие четыре дня остается предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, передает корреспондент Накануне.RU.
На Среднем Урале еще на следующие четыре дня остается предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности, передает корреспондент Накануне.RU.
«С 20.00 20 марта до 20.00 24 марта на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Свердловском гидрометцентре.
Сейчас государственные метеостанции Уральского УГМС задымленности приземного воздуха не отмечают.