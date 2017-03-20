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15:27 (мск), источник: Om1.ru

Стало известно время проведения нового «Пикника» в Омске

Один из главных летних праздников пройдет в этом году 24 июня. Площадкой останется парк «На Королева».

Сегодня, 20 марта, организаторы анонсировали проведение «Пикника 2017».

— 24 июня в Парке «На Королева» состоится масштабное событие на открытом воздухе — «Пикник 2017». В прошлом году «Пикник» состоялся 2 июля и прошел успешно! В этом году мы не собираемся останавливаться и учтем все пожелания, которые мы получали в течение года! Мы обязательно удивим в этом году вас чем-нибудь новеньким и интересным! Гостей Пикника ждет — обширная гастрономическая программа, шоу-программа, спортивные площадки, современное искусство, образовательные программы, лектории, всевозможные игры, маркет с модными вещами и многое другое, — сообщается в официальной группе пикника «ВКонтакте».

Организацией праздника занимается прежняя команда — Анна Собур и Ирина Кузнецова, подхватившие в прошлом году идею «Городского пикника» после того, как Роман Ковалев и Татьяна Окулова отказались от этого проекта. В итоге пикник избавился от приставки «Городской» и немного изменил формат в сторону большего количества развлечений и коммерческих площадок, за что его раскритиковала старая команда. Однако большинство участников удалось сохранить, а горожане восприняли новый пикник как прямое продолжение предыдущих.

Как рассказала порталу Om1.ru Ирина Кузнецова, сегодня первый день работы по «Пикнику». Праздник ждут некоторые изменения, но какие именно, пока не оглашают.

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