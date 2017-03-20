Яркие краски Наурыза: Астана готова к празднику
К Наурызу в столице Казахстана начали готовиться заранее, украшая город яркими декоративными подсветками и тематическими фигурками.
К Наурызу в столице Казахстана начали готовиться заранее, украшая город яркими декоративными подсветками и тематическими фигурками.
Неоновые оттенки вечерней Астаны уже вовсю напоминают о приближающемся празднике. Фантастические узоры, переливающиеся оперения птиц, яркие первоцветы… Все это — весенний наряд красавицы Астаны, которая готова встретить Наурыз.