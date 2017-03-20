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15:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Главный конкурент Маска испытал огромного человекоподобного робота

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, конкурирующей со SpaceX Илона Маска в производстве многоразовых ракет, Джефф Безос стал испытателем четырехметрового робота Method-2. Испытать машину он смог в рамках конференции в сфере робототехники, машинного обучения и освоения космоса MARS, пишет The Verge.

Безос мог лишь управлять руками машины с помощью двух джойстиков. Находясь в кабине пилота, Безос воскликнул: «Почему я чувствую себя прямо как Сигурни Уивер?», что является отсылкой к фильму «Чужие». В финале картины главная героиня, роль которой играла Уивер, сражалась с маткой чужих в экзоскелете.

Робот южнокорейской компании Hankook Mirae был представлен в декабре 2016 года. Высота Method-2 составляет четыре метра, а вес около полутора тонн. Его дизайном занимался 3D-художник Виталий Булгаров, который создавал модели для фильмов «Призрак в доспехах», «Трансформеры 4» и «Терминатор: Генезис». На данный момент неизвестно, на какой стадии разработки находится машина. В ролике показано только движение рук робота, а ранее демонстрировалась ходьба. При этом робот всегда закреплен на тросах.

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