Челябинск готовится к масштабной уборке

Двойные усилия приложат районные администрации: на уборку мусора в их бюджетах, помимо общегородского, заложено и свое финансирование, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Также на расчистке дворов ждут и самих горожан, и работников бюджетных учреждений. По словам градоначальника, особое внимание обратят на вывоз уже собранного мусора. В прошлом году черные мешки долго стояли на обочинах и раздражали жителей.

«Убираем мы достаточно хорошо, но вот потом процесс вывоза иногда затягивается. Юрий Параничев, руководитель штаба по субботнику, еще раз обратит на это внимание и будет еженедельно контролировать работу», — отмечает Евгений Тефтелев, глава Челябинска.