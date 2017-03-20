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15:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинск готовится к масштабной уборке

К субботникам в областном центре приступят в апреле.

Двойные усилия приложат районные администрации: на уборку мусора в их бюджетах, помимо общегородского, заложено и свое финансирование, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Также на расчистке дворов ждут и самих горожан, и работников бюджетных учреждений. По словам градоначальника, особое внимание обратят на вывоз уже собранного мусора. В прошлом году черные мешки долго стояли на обочинах и раздражали жителей.

«Убираем мы достаточно хорошо, но вот потом процесс вывоза иногда затягивается. Юрий Параничев, руководитель штаба по субботнику, еще раз обратит на это внимание и будет еженедельно контролировать работу», — отмечает Евгений Тефтелев, глава Челябинска.

А вот выезд на улицы «моющих пылесосов» отложили из-за погоды. Власти ждут потепления через неделю, и тогда все 30 уборочных машин выйдут на улицы.

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