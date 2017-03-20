В Уфе общегородские субботники пройдут 15 и 22 апреля

Кроме того, традиционно планируются санитарные пятницы. В ходе санитарного месячника коммунальные службы проведут ремонт дорог, тротуаров, ограждений, парапетов, уборку проезжей части, улиц и дворов.

От мусора будут очищаться склоны оврагов, прибрежные зоны рек и озер. Предприятия и организации уберут свои площади. Как правило, жители частного сектора приводят в порядок не только собственные дворы, но и прилегающие территории.