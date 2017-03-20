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15:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе общегородские субботники пройдут 15 и 22 апреля

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе общегородские субботники пройдут 15 и 22 апреля. Об этом сообщили в городской администрации.

Кроме того, традиционно планируются санитарные пятницы. В ходе санитарного месячника коммунальные службы проведут ремонт дорог, тротуаров, ограждений, парапетов, уборку проезжей части, улиц и дворов.

От мусора будут очищаться склоны оврагов, прибрежные зоны рек и озер. Предприятия и организации уберут свои площади. Как правило, жители частного сектора приводят в порядок не только собственные дворы, но и прилегающие территории.

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