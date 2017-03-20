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15:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мост через реку Битюг в Воронежской области отремонтируют к концу 2017 года

Работы в Боброве проведут за 70 млн рублей от системы «Платон».

Источник: РИА "Воронеж"

Мост через реку Битюг на дороге М4 «Дон"-Бобров-Таловая-Новохоперск в Бобровском районе отремонтируют к концу 2017 года, сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения «Черноземуправтодор» в понедельник, 20 марта. Необходимые на ремонт 70 млн рублей взяты из сборов по системе «Платон».

Росавтодор неофициально назвал будущий автодорожный переход «мостом Платона». До введения системы мост через Битюг ни разу не ремонтировали. Средства грузоперевозчиков позволили приступить к дорожным работам.

— Удалось избежать обрушения и закрытия путепровода, а его пропускная способность в перспективе существенно возрастет. К концу 2017 года обновленное сооружение будет введено в эксплуатацию, что позволит повысить безопасность дорожного движения, — процитировала пресс-служба главу Росавтодора Романа Старовойта.

Средства на ремонт моста поступили в бюджет неналоговым способом. По данным пресс-службы «Черноземуправтодора», «каждый добросовестный предприниматель внес свою лепту по принципу «пользователь платит»: чем больше ездил, тем больший ущерб компенсировал».
Контекст Систему «Платон» ввели для взимания платы с автомобилей разрешенной максимальной массой более 12 т «в счет возмещения вреда, который они наносят дорожному покрытию». Первоначально предполагалось, что за грузовые автомобили придется платить по 3,73 рубля за км. Однако после решили сделать введение платы поэтапным: до 29 февраля 2016 года платили 1,53 рубля за каждый км, с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года включительно плата составляет 3,06 рубля на км. Введение платы за проезд для большегрузов стало причиной массовых протестов дальнобойщиков на дорогах страны. Полученные средства ежедневно поступают в федеральный бюджет, откуда направляются на поддержание автодорог.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старвойт объявил о ремонте моста через реку Битюг в Бобровском районе за счет сборов системы «Платон» на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым 8 сентября 2016 года. Реконструкцию моста начали в ноябре 2016 года. По словам прораба ОО «Мостстройинвест» Евгения Подрезова, ремонт займет год и три месяца.

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