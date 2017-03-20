В Челябинске ищут двойника Лидии Скобликовой — для съемок документального фильма о жизни Уральской молнии. Этот псевдоним знаменитая советская конькобежка получила благодаря олимпийским достижениям. Чемпионкой Игр уроженка Златоуста становилась шесть раз.

На кастинге в Челябинске 23 и 24 марта будут выбирать не только актрису на главную роль, но также тех, кто сможет сыграть тренера и спортсменок из Польши и Финляндии. Кроме внешнего сходства с прототипом все участницы должны уметь кататься на коньках. Рассматриваются только претендентки с актерским образованием и опытом видеосъемок.

Для участия в кастинге необходимо отправить заявку. Телефон для связи с организаторами: +7−909−005−50−66.