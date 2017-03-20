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17:26 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанские спортсмены завоевали Кубок мира по греко-римской борьбе

В Иране завершился Кубок мира по греко-римской борьбе.

На соревнования в составе сборной России отправились два представителя Краснодарского края — Степан Марянян и Сергей Семенов.

В первом круге турнира наша команда одолела сборную Казахстана со счетом 8:0. Затем сборная России победила команду из Ирана. В заключительном матче группового этапа россияне сошлись со сборной Германии и вновь одержали победу.

В финале наша сборная одолела азербайджанцев со счетом 5:3, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.

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