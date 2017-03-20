Кубанские спортсмены завоевали Кубок мира по греко-римской борьбе

На соревнования в составе сборной России отправились два представителя Краснодарского края — Степан Марянян и Сергей Семенов.

В первом круге турнира наша команда одолела сборную Казахстана со счетом 8:0. Затем сборная России победила команду из Ирана. В заключительном матче группового этапа россияне сошлись со сборной Германии и вновь одержали победу.