Пятикоп: Филиал аграрного университета в Полесске под угрозой закрытия

«Мало того, что средняя годовая стоимость обучения студента в вузах Министерства образования и науки составляет 200 000 рублей в год, в вузах Министерства сельского хозяйства — 100 000 рублей, так еще с каждым годом сокращается государственное задание», — написал Пятикоп.

По его словам, «всего по трем специальностям на этот год государственное задание составлено на 41 студента».

«Это неправильно, — считает депутат. — Тем более агроиндустрия на подъеме, требуется большее количество специалистов сельского хозяйства».

Александр Пятикоп сообщил, что договорился с ректором головного вуза о совместной поездке в Полесск, которая состоится через месяц. Также он отметил, что дополнительные средства на образование обещал выделить в будущем году министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Как напомнил депутат, филиал действует в Полесске с 1959 года, сегодня здесь можно получить специальность агронома, агроинженера, зоотехника, экономиста и менеджера по очной и заочной формам обучения. Сейчас в филиале обучается 1488 студентов, 1008 из них — на платной основе. Среди преподавателей — три доктора, 20 кандидатов наук.