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18:52 (мск), источник: Водитель Петербурга

Синоптики обещают петербуржцам гололедицу

Спасатели напоминают правила вождения в условиях гололедицы.

Источник: РИА "Новости"

Ночью и утром 21 марта в Петербурге местами возможна гололедица, предупреждает городское ГУ МЧС со ссылкой на прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Спасатели напоминают правила вождения в условиях гололедицы.

Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться — заранее помигайте стоп-сигналами. На перекрёстках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном направлении. Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель. Удерживайте увеличенную дистанцию — не менее половины скорости движения, например при скорости 30 км/час рекомендованная дистанция — 15 метров. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода — в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста.

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