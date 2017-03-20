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16:18 (мск), источник: dostup1.ru

Берегите детей: ГИБДД устроит массовую проверку водителей возле школ и детсадов

Очередное профилактическое мероприятие приурочено к весенним каникулам.

С 20 марта по 2 апреля ГИБДД Челябинской области проводит массовую проверку водителей возле школ и детсадов — профилактическое мероприятие приурочено к весенним каникулам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу профильного управления.

За два месяца 2017 года в Челябинской области зарегистрировали 52 ДТП с участием детей, в которых один ребенок погиб и 57 получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции в эти дни планируют провести беседы по безопасности дорожного движения со школьниками, их родителями. Последним напомнят о соблюдении правил перевозки детей в автомобиле и актуальности светоотражающих элементов в темное время суток.

В среду, 22 марта, возле детских садов и школ пройдут массовые проверки водителей. Акцент будет делаться на наличии в автомобилях детских кресел и ремней.

Также под особый контроль в этот период попадут организованные перевозки детей к местам отдыха и экскурсии.

Напомним, во вторник, 21 марта, Госавтоинспекция Челябинской области проведет мероприятие по профилактике наездов на пешеходов — полицейские будут дежурить возле всех «злачных» нерегулируемых переходов и в местах наиболее интенсивного движения.

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